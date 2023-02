Michel, 'futuro dell'Ucraina è in Ue, destino è comune'

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - "L'Ucraina è l'Europa e l'Europa è l'Ucraina. Non siamo intimiditi dal Cremlino e non lo saremo.

Il futuro dell'Ucraina è nell'Unione europea. Il vostro destino è il nostro destino ed è per questo che siamo qui, per stare al vostro fianco". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in conferenza stampa da Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky. (ANSA).