L'Ice inaugura padiglione alla 36/ma fiera indiana pelletteria

(ANSA) - NEW DELHI, 03 FEB - È stata inaugurata a Chennai, nello Stato indiano del Tamil Nadu, la 36° edizione della India International Leather Fair, appuntamento per eccellenza per il comparto delle macchine per calzature, conceria e pelletteria, riproposto dopo due anni di pausa a causa della pandemia.

Su iniziativa dell'ufficio Ice di New Delhi e in collaborazione con Assomac, Associazione nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, l'Italia ha organizzato, per la prima volta, un proprio Padiglione nazionale che vede presenti sedici aziende italiane, sia direttamente che attraverso gli agenti locali.

"Con 10,84 milioni di euro di export e una quota di mercato del 11.87%, nel 2022 l'Italia si è confermata al 3°posto sul mercato globale, dopo Cina e Taiwan, come Paese fornitore di macchinari per la lavorazione pelli", ha spiegato il Direttore dell'Ufficio Ice di New Delhi, Alessandro Liberatori, che ha partecipato come ospite d'onore all'inaugurazione della manifestazione. (ANSA).