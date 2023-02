La Germania autorizza l'invio di Leopard 1 a Kiev

(ANSA) - BERLINO, 03 FEB - Il governo tedesco ha autorizzato i produttori a inviare carri armati Leopard 1 in Ucraina. Lo riporta la Dpa.

"Posso confermare che la licenza per l'export è stata data", ha risposto il portavoce del governo Steffen Hebestreit in conferenza stampa a Berlino. Finora la Germania aveva autorizzato l'invio di 14 Leopard 2 dall'equipaggiamento della Bundeswehr. (ANSA).