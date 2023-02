Innocente anche in appello magnate bloccato in Norvegia

La Corte d'appello di Halogoaland, ha dichiarato Andrey Yakunin "innocente" in relazione al fermo in Norvegia per aver fatto volare un drone durante un'escursione. Il magnate di origine russe ma con passaporto della Gran Bretagna era stato bloccato a ottobre dalle autorità locali. Guida tra l'altro il consiglio di amministrazione di Antognolla, un resort e residence di lusso sulle colline perugine.

Il suo entourage ha reso noto che dopo l'assoluzione in primo grado anche il tribunale di appello norvegese ha stabilito che i regolamenti nazionali non impediscono l'utilizzo di droni a scopo ricreativo.

Yakunin si è detto "molto soddisfatto" della decisione della Corte.

"Sono lieto che il rispetto per lo stato di diritto e il buon senso abbiano prevalso. Fin dal primo giorno ho sostenuto che per chi ha un passaporto britannico far volare un drone per puro scopo ricreativo è consentito dalla legge. Spero che l'assoluzione da parte della Corte d'appello possa chiudere questa vicenda", afferma l'imprenditore.

"La Corte d'appello ha stabilito che le norme nazionali norvegesi non sono destinate a colpire l'uso di droni a scopo ricreativo da parte dei turisti", afferma l'avvocato difensore di Yakunin, John Christian Elden di Elden Advokatfirma. Il quale ha annunciato che attenderà la valutazione dell'accusa su un possibile appello prima di considerare ulteriori azioni in merito. L'accusa potrebbe infatti ricorrere alla Corte Suprema, la nostra Corte costituzionale, contro questa decisione.

"Yakunin è stato assolto in due tribunali dopo aver trascorso quasi due mesi in custodia cautelare per aver utilizzato un drone per hobby durante la sua vacanza alle Svalbard la scorsa estate. Speriamo che l'accusa si ravveda e accetti la sentenza", afferma l'avvocato Bernt Heiberg di Elden Advokatfirma, l'altro difensore. "In molti casi - aggiunge -, non solo in quello di Andrey Yakunin, turisti innocenti sono stati messi in prigione perché il Governo non ha compreso il mandato conferitogli dal Parlamento".