Ft, alleati Ucraina spingono Fmi a prestito 14-16 miliardi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Gli alleati dell'Ucraina stanno spingendo il Fondo monetario internazionale (Fmi) a finalizzare i piani per un programma di prestiti multimiliardario, scrive il Financial Times. I rappresentanti del Fmi dovrebbero incontrare i funzionari ucraini a metà febbraio per portare avanti i colloqui su un prestito da 14 a 16 miliardi di dollari, afferma il quotidiano, citando funzionari vicini al dossier. (ANSA).