Creatività e design aprono gli eventi 'Eredità viva' ad Almaty

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Designer, architetti, imprese e buyers, studenti e docenti hanno gremito la sala conferenze di Kazgor, in Almaty, per la prima tappa del ciclo "Eredità viva - L'Italia attraverso i suoi grandi", proposto dall'Ambasciata d'Italia.

Il workshop, pensato per esplorare il tema del design attraverso la figura di Achille Castiglioni, era organizzato insieme ad Agenzia Ice e Kazgor, ed ha visto la speciale partecipazione dei professori Francesco Zurlo, preside della Scuola di Design del Politecnico di Milano, e Sergio Campo dall'Orto, docente di Design Startup presso la stessa Scuola. I due ospiti hanno illustrato in dettaglio la figura del grande designer milanese, la sua visione, la portata innovativa della pluridecennale produzione e il suo rapporto con il tessuto creativo e il mondo industriale italiano.

"È stato per noi motivo un onore - ha sottolineato l'Ambasciatore Marco Alberti - avere ospiti così illustri.

Vogliamo scommettere sulla creatività, aspetto-chiave del modello italiano; ci sembrava interessante farlo attraverso una figura straordinaria come Castiglioni e affidandoci a chi rappresenta un'istituzione italiana di livello mondiale nel design". Inoltre, valorizzando alcune notissime creazioni di Castiglioni legate all'illuminazione - ha proseguito il diplomatico - "abbiamo anche aperto la riflessione su uno dei temi portanti dell'Italian Design Day 2023".

"Achille Castiglioni - ha commentato il professor Zurlo - è quintessenza del design italiano. Per l'invenzione tipologica, l'attenzione all'immaginario e alle persone, per la relazione con il sistema produttivo e con gli artigiani. Le sue opere mediano umanesimo e tecnica rendendo la cultura guida di ogni attività progettuale. Lieti, quindi, di averne discusso ad Almaty, città dell'accoglienza e della cura, parole chiave della poetica di Castiglioni." La visita di Zurlo e Campo dall'Orto è stata l'occasione per promuovere anche il Salone del Mobile di Milano-Milano Design Week, prevista in aprile, e per avviare un confronto sulle potenzialità delle industrie creative in Kazakistan, settore che l'Ambasciata intende sviluppare nel quadro della city-to-city diplomacy Milano-Almaty e come vettore di promozione integrata, in sinergia con il nuovo Istituto Italiano di Cultura, prossimo all'inaugurazione, l'Agenzia Ice, la municipalità di Almaty, una serie di imprese italiane e locali, nonché alcuni qualificati partner accademici. (ANSA).