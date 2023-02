Cisgiordania: Wafa, palestinese ucciso vicino Nablus

Un palestinese è stato ucciso nel pomeriggio nei pressi del check point militare di Hawara vicino a Nablus in Cisordania. Lo riferisce l'agenzia Wafa spiegando che "è morto dopo essere stato colpito dall'esercito dell'occupazione israeliano". La Wafa ha identificato il palestinese in Abdullah Samih Kalalwa (25 anni)originario di Jenin. La Radio militare israeliana ha detto che "l'uomo si è avventato contro i soldati ignorando i loro spari di avvertimento in aria e che quindi ha cercato di impadronirsi di un'arma dei militari. Poi è stato colpito". La stessa fonte ha aggiunto che "l'uomo era disarmato".