Belgio: studia proroga di altri tre reattori nucleari

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - Il governo del Belgio ha deciso di studiare una proroga per il funzionamento di altri tre reattori nucleari. Lo riferiscono i media belgi. Il primo ministro Alexander De Croo e il ministro dell'Energia Tinne Van der Straeten chiederanno a Engie, l'operatore delle centrali nucleari, di preparare un dossier sulla sicurezza energetica da presentare all'Agenzia federale di controllo nucleare. L'analisi deve essere effettuata entro la fine di marzo, in modo che il Governo possa valutare la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese per gli inverni del '25-'26 e '26-'27. A inizio gennaio il governo federale belga e Engie hanno già concluso un accordo per estendere per dieci anni il funzionamento di altri due reattori.

Prima della crisi energetica il Belgio prevedeva di chiudere tutte le proprie centrali nucleari entro il 2025. (ANSA).