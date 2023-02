Un'opera di Klimt esposta in Austria dopo 60 anni di oblio

(ANSA) - VIENNA, 02 FEB - Una tela del più famoso pittore austriaco, Gustav Klimt, sarà mostrata al pubblico da domani per la prima volta dopo quasi sessant'anni di oblio.

"Serpenti d'acqua II", raffigura delle naiadi alle prese con un rettile rosso, è un'opera importante del periodo d'oro di Klimt, su cui sperimentò nella tela la foglia d'oro. Tuttavia l'opera rimane sconosciuta al grande pubblico e per una buona ragione: completato nel 1907, questo olio su tela è stato esposto solo molto raramente. Proprietà di una coppia di collezionisti austriaci, fu confiscata dai nazisti dopo l'annessione del Paese da parte del Reich nel 1938. Quindi viene "acquistata da un figlio illegittimo dell'artista", il regista Gustav Ucicky, ha spiegato il commissario Markus Fellinger.

Esposta per l'ultima volta nel 1964 a Vienna, la tela cadde poi nell'oblio. Fino alla vendita a sorpresa nel 2013 da parte della vedova di Ucicky, per 112 milioni di dollari, al presidente dell'AS Monaco, l'oligarca russo Dmitri Rybolovlev, che la cederà due anni dopo. Prestata dalla HomeArt, una collezione fondata a Hong Kong da Rosaline Wong, "Serpenti d'acqua II" sarà visibile fino al 29 maggio al Belvedere Museum di Vienna, che già ospita un'ampia collezione di opere di Gustav Klimt.

E' stato durante la preparazione di una nuova ambiziosa mostra sugli artisti che ispirarono il maestro (Margaret Macdonald Mackintosh, Auguste Rodin ecc.), che il Belvedere Museum, in collaborazione con il Van Gogh Museum di Amsterdam, riuscì a localizzare il dipinto. Poiché l'Austria non poteva permettersi il premio assicurativo a sei cifre necessario per riportarlo, il museo specializzato dell'artista ha offerto in cambio perizia e restauro. (ANSA).