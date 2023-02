Ucraina: Tajani, mi auguro che arrivi tavolo pace nel 2023

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Mi auguro che arrivi un tavolo di pace entro il 2023". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di 'Casa Italia' proposto nel palinsesto di Rai Italia, parlando della guerra in Ucraina. "Non va sottovalutato il rischio di una escalation e il peggioramento della situazione militare, ma dobbiamo fare di tutto perché non si chiuda la porta del dialogo e dobbiamo sostenere tutti coloro che svolgono un ruolo per far sedere al tavolo Putin e Zelensky", come la Turchia e il Vaticano, ha spiegato. "Creare una zona franca attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia può essere un primo passo". (ANSA).