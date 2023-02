Grecia: artisti in sciopero contro 'svalutazione' loro salari

Circa duemila lavoratori dello spettacolo hanno manifestato davanti al Parlamento greco in piazza Syntagma, nel centro di Atene, contro un decreto presidenziale che equipara i loro titoli di studio al diploma di maturità. Per i sindacati di categoria si tratta di una riforma che andrà a incidere sulla retribuzione e la qualifica degli artisti impiegati nel settore pubblico e che svaluta il ruolo, già spesso precario, ricoperto dai professionisti del mondo dell'arte.

Il raduno nel centro della capitale è avvenuto al termine di uno sciopero durato due giorni, durante i quali le porte di molti teatri e scuole di formazione sono rimaste chiuse. La manifestazione ha radunato attori, ballerini e musicisti formatisi in scuole di specializzazione pubbliche o private, i cui corsi di studio durano normalmente almeno tre anni.

Un nuovo sciopero contro il decreto, emanato lo scorso dicembre, è previsto l'8 Febbraio.