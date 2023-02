Eurocamera revoca immunità a Tarabella e Cozzolino

(ANSA) - BRUXELLES, 02 FEB - Via libera della Plenaria dell'Eurocamera alla revoca dell'immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che, secondo gli inquirenti belgi, potrebbero essere coinvolti nel Qatargate. Presente, in Aula, l'eurodeputato belga Tarabella. (ANSA).