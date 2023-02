Ucraina, feroci combattimenti a Bakhmut 'i russi uccidono chiunque'

Quattro persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrainska Pravda. "I russi hanno ucciso quattro residenti della regione di Donetsk il 31 gennaio: due a Bakhmut, uno a Paraskoviivka e uno a Vuhledar. Altre sei persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko.

Le forze russe sono impegnate in feroci combattimenti nei pressi di Bakhmut, nel Donetsk, con l'obiettivo di circondare a tenaglia la città e ottenere l'accesso alla città di Časiv Jar: lo ha dichiarato alla Tass Vitaly Kiselev, colonnello dell'autoproclamata repubblica popolare di Lugansk ed esperto militare. "Nell'area di Bakhmut sono in corso duri combattimenti e una cosiddetta manovra a tenaglia per il successivo accesso a Časiv Jar. L'obiettivo è distruggere le armi di artiglieria, il personale militare e la fanteria delle forze armate ucraine, che provengono da Časiv Jar, Kramatorsk e Slavyansk, e interrompere i percorsi logistici per la consegna di munizioni e personale nella zona", ha dichiarato. Secondo Kiselev, le battaglie nell'area di Bakhmut sono condotte dalla compagnia militare privata Wagner. "Non ci saranno assalti rapidi ma l'artiglieria e l'aviazione sono in azione, con attacchi di precisione. E credo che i tentativi di dispiegare membri di Azov nell'area falliranno", ha aggiunto. Il colonnello ha sottolineato che i comandanti ucraini sul campo di battaglia e altri alti ufficiali, tra cui il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, stanno cercando di convincere il presidente ucraino Vladimir Zelensky a ritirare le truppe da Bakhmut. "A quanto pare, a un certo punto inizieranno a ritirarle gradualmente, lasciando dietro di sé membri di squadre di difesa territoriale senza esperienza di combattimento", ha detto.

"I russi stanno radendo al suolo Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è una rovina totale, stanno uccidendo chiunque riescano a trovare. Stiamo documentando attentamente tutti i crimini di guerra. Saranno ritenuti responsabili di tutto": lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare ucraina della regione di Donetsk Pavlo Kyrylenko. (ANSA).