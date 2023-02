Siria: Ong, 8 militari uccisi in scontri con jihadisti

(ANSAmed) - BEIRUT, 01 FEB - Almeno otto militari governativi siriani sono stati uccisi in scontri armati contro miliziani jihadisti nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è avvenuto nella regione di Idlib, confinante con la Turchia e con le zone siriane controllate dalle forze governative.

L'attacco, affermano le fonti, è stato portato nella zona di Kfar Ruma da parte di miliziani della coalizione jihadista Hay'at Tahrir Sham (Hts), guidata dall'ex ala siriana di al Qaida e negli anni cooptata di fatto dalla Turchia.

Hts controlla ampie zone della regione di Idlib che ancora non sono rientrate sotto il controllo del governo centrale sostenuto dalla Russia e dall'Iran. (ANSAmed).