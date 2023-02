In Ucraina nuova stretta sulla corruzione, azzerata la dirigenza dell'agenzia delle dogane

Nuovo giro di vite in Ucraina contro la corruzione. Le autorità ucraine hanno licenziato "l'intera dirigenza dell'agenzia delle dogane" del paese ed hanno effettuato "perquisizioni nel servizio fiscale statale", anche in vista dei colloqui sulle riforme tra Kiev e l'Unione Europea di venerdì. La responsabile ad interim del servizio fiscale di Kiev, Oksana Datiy, è sospettata di operazioni illegali per un valore di oltre 15 miliardi di grivnie (oltre 375 milioni di euro). E' quanto emerge da dichiarazioni del leader della maggioranza parlamentare, David Arakhamia, e notizie dei media nazionali.

Arrestato per corruzione un funzionario dell'amministrazione regionale di Odessa. Secondo il media locale Dumskaya, che cita fonti dell'ufficio del procuratore, il funzionario è un dipendente del dipartimento per la politica agraria, l'alimentazione e le relazioni con la terra dell'amministrazione di Odessa.

Inoltre un alto funzionario del ministero della Difesa ucraino e due ex funzionari del dicastero sono stati accusati dall'ufficio del procuratore generale di appropriazione indebita di grosse somme di denaro e altri reati: lo riporta oggi Ukrainska Pravda, che cita fonti delle forze dell'ordine.

L'attuale funzionario è Volodymyr Tereshchenko, vice capo del Dipartimento di coordinamento delle attività economiche estere del ministero, che all'epoca dei fatti aveva un'alta carica nella società statale Promoboronexport attiva nel settore della difesa. Tereshchenko è stato accusato di appropriazione indebita per un importo equivalente a circa 1,23 milioni di euro.

Gli altri due sospetti sono l'ex viceministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, e l'ex vicedirettore del dipartimento degli appalti statali del ministero della Difesa, Bohdan Khmelnytskyi. L'ex viceministro è sospettato della mancata fornitura ad alcune unità delle forze armate di dispositivi di protezione individuale per un valore superiore a un miliardo di grivna (oltre 25 milioni di euro). Khmelnytskyi è stato accusato di appropriazione indebita di fondi statali per un importo di circa 107,8 milioni di grivna (circa 2,7 milioni di euro) e di aver fornito ad unità delle forze armate 5.700 giubbotti antiproiettile di bassa qualità.

Ukrainska Pravda riporta inoltre che oggi la polizia ucraina ha perquisito l'abitazione dell'oligarca Igor Kolomoisky, un noto miliardario sanzionato dagli Stati Uniti e al quale sarebbe stata tolta la cittadinanza ucraina. Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) e l'Ufficio per la sicurezza economica nazionale hanno effettuato la perquisizione questa mattina nella città centro-orientale di Dnipro. Secondo una fonte della polizia, l'operazione è legata all'appropriazione indebita da parte di Kolomoisky di prodotti petroliferi per un valore di 40 miliardi di grivna (circa un miliardo di euro) e all'evasione di dazi doganali per ingenti somme.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha parlato di "stupidità" dei dirigenti di Kiev commentando su Telegram le notizie oggi sulle inchieste per corruzione in Ucraina, con nuove perquisizioni a dirigenti dei ministeri della Difesa, dell'Energia, dell'ufficio centrale del fisco e almeno due oligarchi. Zakharova si riferisce in particolare a una foto pubblicata da media ucraini in merito alla perquisizione all'ufficio di Oksana Datiy, capo ad interim del servizio fiscale. Su un foglietto appaiono scritte a penna alcune richieste tra cui un milione di dollari, un orologio Breguet e una pelliccia.