Gb: in giornata campale scioperi, leader Labour non li menziona

(ANSA) - LONDRA, 01 FEB - Nonostante sia in corso in Gran Bretagna una giornata campale di scioperi nel settore pubblico, con mezzo milione di lavoratori coinvolti, il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer non ne ha fatto menzione in modo diretto nel corso di un acceso Question Time alla Camera dei Comuni col premier conservatore Rishi Sunak. E' quanto emerge dall'analisi della Bbc dopo il confronto a Westminster tutto incentrato su polemiche e controversie all'interno del governo e del partito di maggioranza e non sulla vertenza tra esecutivo e sindacati che ha portato a questa vasta agitazione nel Regno.

Starmer, in precedenza accusato di non avere una linea politica in materia di scioperi, durante il dibattito odierno si è limitato a replicare a Sunak quando il primo ministro ha parlato dei legami fra le union e il partito d'opposizione.

Nella sua risposta il leader laburista ha affermato che è "assolutamente patetico" puntare il dito contro il suo schieramento per gli scioperi dopo 13 anni di governi conservatori riferendosi alle responsabilità dei Tory. (ANSA).