Donna Usa porta a spasso vitello sulla piazza Rossa, arrestata

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Una cittadina statunitense di 34 anni è stata arrestata a Mosca per aver portato a spasso un vitello sulla Piazza Rossa. Lo ha reso noto oggi un portavoce della polizia, come riporta la Tass. "Una donna, che portava a spasso un vitello, è stata arrestata sulla Piazza Rossa ieri", ha detto il portavoce. "La cittadina americana ha spiegato di aver comprato il bovino su Avito (il gigante russo degli annunci) e di averlo portato in giro", ha riferito il portavoce della polizia, aggiungendo che ora la donna rischia una multa, una detenzione amministrativa fino a 15 giorni o il servizio civile.

