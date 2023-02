Brasile: aeronautica blocca lo spazio aereo in riserva Yanomami

(ANSA) - BRASILIA, 01 FEB - L'aeronautica militare brasiliana (Fab) ha iniziato oggi il blocco parziale dello spazio aereo della più grande riserva indigena del Paese, di etnia Yanomami, per impedire la circolazione di velivoli al servizio dei 'garimpeiros' clandestini, che estraggono oro in quella regione dell'Amazzonia.

L'aeronautica potrà intercettare elicotteri ed aerei che trasportano rifornimenti e armi ai cercatori d'oro stabiliti illegalmente nella Terra Yanomani, devastata da una grave crisi sanitaria, con migliaia di persone contagiate dalla malaria e colpite dalla malnutrizione.

Il presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decretato l'intervento della Fab per impedire le azioni dei 'garimpeiros', accusati di aver attaccato le comunità indigene contaminandone l'acqua con il mercurio. Lula si è impegnato a porre fine a questa situazione durante l'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si è svolto lunedì al Palacio do Planalto di Brasilia.

Intanto, il ministro della Difesa, Jose Múcio Monteiro, ha annunciato che la prossima settimana si recherà nello Stato di Roraima, dove si trova la riserva, insieme ai vertici militari.

