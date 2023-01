Timmermans, l'Ue si allei con Lula per salvare l'Amazzonia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 31 GEN - "Credo che l'Unione europea debba costruire un'alleanza col presidente Lula per salvare l'Amazzonia e fermare la deforestazione. Farò del mio meglio affinché l'Ue contribuisca e si impegni". Così il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, in un'intervista all'ANSA da Città del Messico, al termine del suo viaggio di 10 giorni in Brasile, Colombia e Messico.

"Se continuiamo di questo passo, arriverà un momento, non molto lontano, in cui le foreste dell'Amazzonia inizieranno a trasformarsi in una savana. Dobbiamo fare di tutto per evitarlo.

Dobbiamo collaborare con i Paesi interessati, creando possibilità di nuovo sviluppo", ha aggiunto. (ANSA).