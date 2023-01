Stoltenberg, 'guerra oggi in Europa, domani forse in Asia'

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - "Pechino osserva con attenzione cosa sta accadendo oggi in Ucraina e questo potrà influenzare le sue decisioni future: ciò che accade oggi in Europa potrà accadere domani in Asia". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso del suo punto stampa con il premier giapponese Fumio Kishida. Giappone e Nato concordano che la sicurezza nell'area transatlantica e dell'indopacifico è "interconnessa" e che la guerra in Ucraina non è una sfida "solo europea". "La Cina non è un nostro avversario ma bullizza i suoi vicini e minaccia Taiwan, dunque dobbiamo capire e gestire questa sfida", ha aggiunto. (ANSA).