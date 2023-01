Lavrov, ho ricevuto messaggio di Blinken a 'fermarci'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Il ministro degli esteri egiziano mi ha consegnato il messaggio del segretario di Stato americano", Antony Blinken che domenica è stato in Egitto prima di arrivare in Israele. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, secondo quanto riporta la Tass. Il messaggio, aggiunge Lavrov, "contiene solo inviti alla Russia a 'quit and stop', abbandonare e fermarsi". (ANSA).