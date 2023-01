Kuleba, in prima fase prevediamo di ricevere 120-140 tank

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto che Kiev prevede di ricevere dai 120 ai 140 carri armati in una "prima ondata" di consegne da una coalizione di 12 paesi.

"La coalizione di carri armati ora ha 12 membri. Posso notare che nella prima ondata di contributi, le forze armate ucraine riceveranno tra i 120 ei 140 carri armati di modello occidentale", ha detto Kuleba in un briefing come riporta il Guardian. (ANSA).