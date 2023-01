Anarchici rivendicano l'attacco al diplomatico italiano a Berlino

Gli anarchici tedeschi della Cellulla uccelli neri ('Zelle schwarzer Vögel') rivendicano l'attacco incendiario nella notte tra venerdì e sabato scorsi contro l'automobile di Luigi Estero, primo consigliere dell'ambasciata d'Italia a Berlino, in solidarietà con Alfredo Cospito. La rivendicazione, in tedesco, è apparsa sui siti d'area. "Questo atto di violenza rivoluzionaria - scrivono - è rivolto direttamente contro i responsabili della brutale oppressione quotidiana. Vogliamo che i dipendenti pubblici, i giudici, i poliziotti, i politici e i diplomatici non abbiano una vita tranquilla, che si sentano insicuri e che non possano dormire in pace".