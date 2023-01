Mosca condanna raid in Iran, 'conseguenze imprevedibili'

(ANSA) - MOSCA, 30 GEN - La Russia "condanna fermamente" l'attacco con droni avvenuto sabato sera su un sito militare in Iran, avvertendo che "tali azioni distruttive possono avere conseguenze imprevedibili per la pace e la stabilità del Medio Oriente". Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca in una dichiarazione pubblicata sul suo sito. (ANSA).