Lukashenko in Zimbabwe, prima visita in Africa sub-sahariana

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha iniziato una visita di tre giorni in Zimbabwe, la sua prima missione in Africa sub-sahariana. Lo rende noto la Bbc, sottolineando che il viaggio di Lukashenko segue la firma di accordi commerciali dal valore di 350 milioni di dollari con lo Zimbabwe, comprendenti anche la fornitura di macchine agricole.

Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnagagwa, visitò Minsk nel 2019, lo stesso anno in cui il presidente bielorusso pubblicò sul proprio sito web ufficiale le grandi opportunità viste dal suo governo nella cooperazione tra Bielorussia e Zimbabwe. I rapporti economici tra Minsk e Harare sono cresciuti negli ultimi sette anni.

Secondo i media statali della nazione africana, in questi tre giorni dovrebbero essere firmati altri accordi nei settori dell'energia, della produzione, dei trasporti e della logistica.

Lo Zimbabwe è stato colpito da sanzioni economiche occidentali per oltre 20 anni spingendo l'allora leader, Robert Mugabe, ad adottare una politica orientata verso est, mediante la quale si sono rafforzati i legami commerciali con Paesi come Cina e Russia. (ANSA).