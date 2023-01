Kenya: da Usa 376 milioni di dollari per i rifugiati

(ANSA) - NAIROBI, 30 GEN - Gli Stati Uniti nel 2022 hanno stanziato 376 milioni di dollari per aiutare il Kenya a far fronte alla questione dei rifugiati e all'impatto sulle migrazioni. Lo ha dichiarato durante la sua visita a Nairobi la Rappresentante permanente degli Stati Uniti d'America alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, come riportato dal sito della missione Usa all'Onu.

L'Ambasciatrice ha poi spiegato di essere a Nairobi per rendersi conto di persona della situazione e per fare un appello all'azione da parte di altri Paesi per contribuire agli sforzi che vengono compiuti su questo fronte.

"Ho discusso con il Presidente (William) Ruto, che ha notato che molti di questi rifugiati sono in Kenya da 30 anni. Non hanno una casa dove tornare. In un certo senso, sono kenioti.

Stiamo quindi sostenendo gli sforzi per creare insediamenti per i rifugiati che permettano loro di lavorare e trovare mezzi di sostentamento qui in Kenya, di contribuire all'economia del Paese e di migliorare le loro vite qui", ha rivelato Thomas-Greenfield. (ANSA).