Il Papa in Africa per sanare le ferite delle guerre

Quattordici persone, tra cui un militare e un bambino di circa due anni, sono state uccise in un attacco dei terroristi islamici nella zona di Irumu, nella Repubblica Democratica del Congo orientale. E' solo l'ultimo degli episodi sanguinosi nel Paese africano che domani accoglierà Papa Francesco. Una visita per parlare di pace e curare le ferite di un popolo stretto tra conflitti e povertà, sfruttamento delle risorse e catastrofi climatiche. Francesco partirà domani mattina per Kinshasa e poi visiterà anche il Sud Sudan, il più giovane Paese del mondo che, poco dopo la sua indipendenza, nel 2011, ha vissuto una sanguinaria guerra civile ma ancora fatica a trovare una pacificazione.

"Domani partirò per un viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan. Saluto con affetto quelle care popolazioni che mi attendono. A tutti chiedo, per favore, di accompagnare questo viaggio con la preghiera", ha chiesto Papa Francesco con un tweet.

Dopo la tappa a Kinshasa, che comincia domani, il Papa il 3 febbraio volerà a Juba, la capitale del Sud Sudan, dove sarà accompagnato dal primate della Chiesa anglicana Justin Welby e dal moderatore della Chiesa di Scozia, Ian Greenshields.

Bergoglio farà ritorno in Vaticano domenica 5 febbraio.