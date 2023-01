Covid: Cina, 'l'ondata delle infezioni sta per finire'

(ANSA) - PECHINO, 30 GEN - L'ondata di infezioni da Covid-19 in Cina "sta per finire e non c'è stata una ripresa significativa dei casi durante le vacanze del Capodanno lunare".

Lo riferisce nel suo ultimo bollettino settimanale il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), in merito all'andamento della crisi emersa nel Paese dagli inizi di dicembre e dalla fine della strategia della 'tolleranza zero' al virus. Inoltre, "non è rilevata alcuna nuova variante dopo il 12 dicembre" e "anche il numero di decessi e casi gravi è in calo", ha riferito un funzionario del Cdc. (ANSA).