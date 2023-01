Blinken invita alla de-escalation in Medio Oriente

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi al Cairo, ha richiamato israeliani e palestinesi alla "calma" e a favorire una "de-escalation" del conflitto in Medio Oriente.



"La partnership con il Cairo è importante per la stabilità della regione e del mondo": lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una conferenza stampa congiunta tenuta nella capitale egiziana con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukri, il quale ha affermato che "stiamo lavorando per contenere gli ultimi sviluppi nei territori occupati". "Riponiamo grandi speranze nella cooperazione congiunta tra Egitto e Stati Uniti per raggiungere la stabilità in Medio Oriente", ha detto ancora Shoukry confermando che nel colloquio odierno "abbiamo esaminato la questione palestinese e i tentativi di arginare l'escalation". "Abbiamo parlato della situazione in Libia, in Sudan e della diga del rinascimento" etiope, ha riferito ancora il capo della diplomazia egiziana.



Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi discute con il segretario di Stato americano, Antony Blinken i modi per ridurre l'escalation tra palestinesi e israeliani": lo scrive in sovrimpressione la tv pubblica di sole notizie egiziana Nile News senza fornire altri dettagli. Blinken era arrivato ieri in Egitto, da dove inizia un tour diplomatico nel Medio Oriente in un momento in cui la tensione israelo-palestinese è altissima. La missione lo porterà oggi anche a Gerusalemme e domani a Ramallah. Oltre a Sisi, era previsto che il capo della diplomazia Usa vedesse al Cairo anche il proprio omologo egiziano, Sameh Shoukri. L'Egitto è un mediatore storico nel conflitto israelo-palestinese.