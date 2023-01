Accoltellamento nella metropolitana a Bruxelles, tre i feriti

Aggressione con un coltello da parte di una persona nella metropolitana di Bruxelles nei pressi della stazione Schumann, dove hanno sede le istituzioni europee. Tre auto di pronto soccorso sono arrivate sul posto insieme a diversi agenti della polizia che hanno subito isolato la zona.

La polizia federale ha confermato per ora che nel pomeriggio, presso la stazione Schumann della metro, una persona è stata ferita e un'altra è stata arrestata dalla polizia ferroviaria.

Tuttavia secondo diversi testimoni sarebbero tre le persone - una donna e due uomini - rimaste ferite nell'accoltellamento nel quartiere europeo della capitale belga. Uno dei tre feriti è "in condizioni critiche", riportano i media locali citando fonti della polizia federale belga.

Le autorità non hanno rilasciato commenti, per ora, sulle motivazioni dell'accoltellamento. Secondo quanto riferito da una fonte vicina al dossier l'aggressore, che si trova in stato di fermo, "era già noto per avere precedenti psichiatrici". L'aggressore è stato fermato dalla polizia all'interno della fermata della metropolitana. La circolazione dei treni è ripresa ma al momento non è consentito l'accesso dall'ingresso della stazione Schuman situato a due passi da Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Ue.