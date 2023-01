A New York non nevica da quasi un anno, è record dal 1973

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - New York City ha battuto il record risalente a 50 anni fa per il periodo più lungo d'inverno senza neve. Nella metropoli - come riporta il Wall Street Journal citando i dati dei meteorologi - non nevica da 326 giorni. Il precedente record secondo il National Weather Service era dell'inverno 1973, quando non nevicò fino al 29 gennaio. Solitamente la Grande Mela inizia ad imbiancarsi entro la metà di dicembre, mentre quest'anno finora ci sono state soltanto molte piogge.

Anche altre città della costa orientale stanno stabilendo record riguardo gli inverni senza neve, tra cui Baltimora, Filadelfia e Washington. Gli esperti dicono che non c'è un motivo particolare per il fenomeno: "Semplicemente non abbiamo avuto un andamento favorevole quest'anno", ha spiegato James Tomasini, meteorologo del National Weather Service di New York. Lo scorso inverno la prima nevicata è stata la vigilia di Natale. (ANSA).