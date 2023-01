Terremoto nel nord dell'Iran, almeno tre morti e 665 feriti

(ANSA) - TEHERAN, 29 GEN - E' di almeno tre morti e 665 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 5.9 (secondo l'Istituto geofisico statunitense Usga) che ha colpito la città di Firuraq, vicino a Khoy, nella provincia dell'Azarbaijan occidentale in Iran. Lo ha detto il governatore generale della provincia, Mohammadsadegh Motamedian, come riporta la televisione di Stato.

Il sisma ha causato danni a 70 villaggi, ha interrotto l'elettricità in 30 villaggi ed è stato avvertito anche nelle città di Orumiyeh e Tabriz. (ANSA).