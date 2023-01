Stoltenberg in Sud Corea, rafforzare il nostro partenariato

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in visita in Corea del Sud si è detto "onorato di rendere omaggio al cimitero nazionale di Seul".

"La storia della Nato è stata a lungo legata alla Repubblica di Corea; oggi la nostra sicurezza è più interconnessa che mai - ha aggiunto - . Non vedo l'ora di discutere su come rafforzare il nostro partenariato per promuovere l'ordine internazionale basato su regole". (ANSA).