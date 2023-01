Mosca, Scholz? Putin rimane aperto ai contatti

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Finora non ci sono in programma delle conversazioni concordate. Putin è stato e rimane aperto ai contatti". Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - scrive Ria Novosti -. dopo l'intervista alla stampa tedesca del cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha annunciato che continuerà a cercare di porre fine alla guerra in Ucraina attraverso negoziati diretti con il presidente russo Vladimir Putin. (ANSA).