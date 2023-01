Kiev impone sanzioni contro 182 società russe e bielorusse

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'Ucraina ha imposto sanzioni contro 182 società russe e bielorusse, oltre a tre individui, nell'ultima di una serie di misure adottate dal presidente Volodymyr Zelensky per bloccare i collegamenti di Mosca e Minsk con il suo Paese. Lo riporta il Guardian.

"I loro beni in Ucraina sono bloccati, le loro proprietà saranno utilizzate per la nostra difesa", ha detto Zelenskiy in un videomessaggio.

Secondo l'elenco delle sanzioni pubblicato dal Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, le società sanzionate si occupano principalmente di trasporto merci, leasing di veicoli e produzione chimica.

La lista include il produttore ed esportatore russo di fertilizzanti potassici Uralkali, il produttore statale bielorusso di potassio Belaruskali, le Ferrovie bielorusse, nonché le russe VTB-Leasing e Gazprombank Leasing, entrambe attive nel leasing di trasporti.

L'Ucraina ha sanzionato centinaia di persone e aziende russe e bielorusse dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio dello scorso anno. (ANSA).