Iran, per Wsj è stato un attacco di Israele con droni

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - Israele ha effettuato un attacco con i droni contro il complesso della difesa in Iran, mentre gli Stati Uniti e Israele cercano nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran: lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal, citando dirigenti statunitensi e fonti a conoscenza dell' operazione. Il blitz ha colpito una fabbrica di munizioni nella città di Isfahan, proprio accanto a un sito appartenente all'Iran Space Research Center, sanzionato dagli Usa per la sua attività legata al programma di missili balistici dell'Iran.

Il blitz, secondo il Wsj, segna il primo attacco noto effettuato da Israele sotto il nuovo governo di coalizione di estrema destra guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha autorizzato una serie di audaci operazioni all'interno dell'Iran quando ha ricoperto questo ruolo per l'ultima volta dal 2009 al 2021.

L'ultimo attacco di Israele, scrive il quotidiano, arriva mentre dirigenti israeliani e americani stanno discutendo nuovi modi per combattere le operazioni destabilizzanti dell'Iran, incluso l'approfondimento della cooperazione militare con la Russia.

Il direttore della Cia William Burns ha fatto un viaggio non annunciato in Israele la scorsa settimana per discutere dell'Iran e di altre questioni regionali, secondo fonti vicino al dossier. Lunedì è previsto invece l'arrivo in Israele del Segretario di Stato Antony Blinken per continuare i colloqui Usa-Israele sull'Iran e su altre questioni regionali.

La scorsa settimana, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto la loro più grande esercitazione militare congiunta di sempre coinvolgendo più di 7.500 membri del personale di entrambi i paesi in una serie di scenari per testare la loro capacità di eliminare i sistemi di difesa aerea e rifornire jet, operazioni che potrebbero essere elementi chiave di un importante attacco militare contro l'Iran. Il più alto generale israeliano in carica aveva dichiarato la scorsa settimana al Wall Street Journal che Israele e gli Stati Uniti si stanno preparando al peggio. (ANSA).