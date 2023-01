'Addio Iran, tornerò più forte'. Sciatrice chiede asilo in Germania

"Addio Iran, tornerò più forte". E' il messaggio postato su Instagram dall'atleta di sci iraniana Atefeh Ahmadi, che ha lasciato il suo Paese e ha chiesto asilo in Germania. La donna di 22 anni aveva preso parte alle Olimpiadi del 2022, come unica sciatrice del suo Paese, portando la bandiera dell'Iran all'inaugurazione.

In un video sui social media, Ahmadi ha rivelato che il suo cuore è per la sua patria e che avrebbe desiderato di stare accanto alla gente, in particolare nelle proteste anti-sistema in corso, ma che è dovuta partire per i numerosi ostacoli che ha incontrato nello sport "poiché la priorità viene sempre data agli uomini". "Prometto al popolo iraniano e alla mia famiglia che mi impegnerò duramente per ottenere la posizione che merito", ha detto. Il capo della Federazione sciistica iraniana, Abbas Nazarian, da parte sua ha affermato che Ahmadi ha preso una decisione personale.