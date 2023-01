Tra Crosetto e ministro Francia proficuo incontro

"Cordiale e proficuo incontro tra il ministro Guido Crosetto e il collega francese Sebastien Lecornu. Tra Italia e Francia valori condivisi che rafforzano la visione strategica comune. Piena sintonia su temi discussi tra cui, impegno per Ucraina, sicurezza nel Mediterraneo, Difesa europea e cooperazione tra le forze armate". Lo scrive in un tweet il ministero della Difesa italiano.

"Col ministro francese c'è stata collaborazione totale su moltissimi argomenti partendo dall'Ucraina e arrivando al Mediterraneo allargato", ha detto poi il ministro Crosetto, a margine di un evento a Roma.

"La prossima settimana potrebbe nascere il nuovo decreto sugli aiuti all'Ucraina", ha aggiunto Crosetto. "La terza guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d'Europa - ha detto il ministro -. Fare in modo che non arrivino è l'unico modo per fermare la terza guerra mondiale".