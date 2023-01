Parigi, 'né Francia né alleati in guerra con Russia'

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - "Né la Francia, né nessuno dei suoi partner, è in guerra contro la Russia" ha sottolineato oggi il ministero degli Esteri francese, respingendo le affermazioni di Mosca dopo la decisione occidentale di inviare carri armati a Kiev. "Non siamo in guerra con la Russia e nessuno dei nostri partner lo è - ha detto la portavoce del Quai d'Orsay, Anne Legendre - la fornitura di attrezzature militari nel quadro dell'esercizio della legittima difesa rappresenta una co-belligeranza". (ANSA).