Nato: riunione ministri Difesa il 14 e 15 febbraio a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - Il Consiglio Atlantico è stato convocato a Bruxelles per il 14 e 15 febbraio prossimi per discutere della situazione in Ucraina. Lo ha reso noto la stessa Nato precisando che la convocazione del Consiglio riguarda i ministri della Difesa. La riunione sarà presieduta dal segretario generale dell'Alleanza Jan Stoltenbergs. (ANSA).