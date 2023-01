Mosca, colloqui Putin-Zelensky non più possibili

(ANSA) - MOSCA, 26 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin non considera più possibili colloqui con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, "che da molto tempo si preparava alla guerra". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry citato dalle agenzie russe.

Peskov ha inoltre sottolineato che la fornitura di carri armati a Kiev è la prova del coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina e non cambierà lo status dell'operazione militare russa nel Paese. (ANSA).