Metsola e Herzog inaugurano memoriale Shoah davanti aula Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - L'immagine di un uomo disperato, un ebreo in fuga ma senza un posto in cui andare in un mondo che non lo vuole più: questo il dipinto posto al centro di un memoriale all'olocausto inaugurato giovedì mattina dalla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, e dal presidente israeliano Isaac Herzog, a fianco dell'ingresso della sale delle plenarie Bruxelles.

Un quadro simbolico, dipinto da Felix Nussbaum, pittore ebreo nato in Germania e che ha vissuto in Italia e Francia, sempre scappando come l'uomo del suo dipinto.

Una fuga che lo portò infine a Bruxelles a nascondersi dai rastrellamenti nazisti in una casa poco lontana dal palazzo dove sorge l'Eurocamera oggi. Una clandestinità passata a dipingere ma che durò poco. Catturato dalle SS, Nussbaum fu caricato sull'ultimo treno che dal Belgio parti verso Auschwitz, dove morì poco prima della fine della guerra.

"Che questo quadro sia in monito a tutte le migliaia di persone che passano da qui ogni anno, un monito su ciò che è stato e sulla vita di quest'uomo", ha detto Metsola, svelando il memoriale alla stampa. (ANSA).