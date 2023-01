L'ambasciatore iraniano non saluta Letizia di Spagna, 'è il protocollo'

Ha fatto il giro di media e web in Spagna un video che mostra un ricevimento a Palazzo Reale in cui l'ambasciatore dell'Iran nel Paese iberico, Hassan Ghashghavi, ha stretto la mano solo al re Felipe VI e non alla regina Letizia, come invece fatto dagli altri diplomatici presenti. Al posto della stretta di mano, Ghashghavi ha accennato un breve inchino con la testa per salutare la monarca. Letizia ha risposto con un breve cenno del capo, senza muovere le braccia.

Come spiegato dall'agenzia di stampa Efe, la stessa scena si era già ripetuta in anni passati, in quanto per questioni "religiose e culturali" in Iran gli uomini non sono soliti avere nessun contatto fisico in pubblico con donne. In risposta alle polemiche, l'ambasciata iraniana a Madrid ha emesso un comunicato in cui riferisce che "questa situazione ha una spiegazione assolutamente religiosa e non significa in assoluto mancare di rispetto alla posizione o alla figura di una donna, ancor meno quando si tratta di un'autorità a livello di vertice dello Stato". L'ambasciata aggiunge che, nell'accettare l'invito della Casa Reale al ricevimento annuale per il corpo diplomatico in Spagna, questa era stata avvisata in anticipo del fatto che l'ambasciatore non avrebbe stretto la mano alla regina "per questioni di protocollo". Secondo la sede diplomatica iraniana, i rapporti diplomatici con la Spagna sono "amichevoli e rispettosi" e "continueranno ad essere cordiali in futuro".