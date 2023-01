India, celebrato 74esimo R-Day, con al Sisi ospite d'onore

(ANSA) - NEW DELHI, 26 GEN - Si sta festeggiando oggi in India il 74esimo Giorno della Repubblica, l'R-Day che coincide con il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione, data che fece ufficialmente del paese una repubblica sovrana.

Nel centro della capitale si è tenuta una coloratissima parata nella quale hanno sfilato battaglioni dei vari corpi dell'esercito, alcuni su pittoreschi cammelli, mezzi militari e venticinque carri allegorici di altrettanti stati e ministeri, ispirati alle diverse tradizioni culturali, mentre in cielo sfrecciavano almeno 50 aerei che si sono esibiti in acrobazie mozzafiato.

Grande enfasi da parte del governo sul fatto che, per la prima volta, tutti i mezzi militari della parata sono made in India.

Prima volta anche per l'Egitto, invitato come Ospite d'onore del Repubblic Day: dopo il saluto della Guardia d'Onore è stata la Presidente Droupadi Murmu, che ha fatto il saluto militare in sari di seta, ad accogliere il Presidente egiziano Abdel-Fattah el-Sisi.

Sempre a Delhi, il governatore Arvind Kejriwal ha organizzato una manifestazione parallela, in Innumerevoli le manifestazioni in tutto il paese; anche Google India ha reso omaggio, tra gli altri, al R-Day, con un doodle ispirato ai monumenti iconici del centro di Delhi tra i quali si svolge ogni anno la parata. (ANSA).