Esther Crawford in ascesa nel cerchio di Elon Musk

Esther Crawford, divenuta celebre lo scorso novembre per una foto pubblicata da un collega mentre dormiva in un sacco a pelo sdraiata in ufficio, è divenuta una delle più influenti consigliere di Elon Musk. Lo scrive il Financial Times citando fonti di Twitter.

Esther Crawford

"Quando il tuo team lavora 24 ore su 24 per rispettare le scadenze, alle volte #Dormidovelavori", rispose la 39enne alla foto pubblicata dal collega.

Ora, secondo le fonti, sarebbe "l'interprete" della strategia di Musk per lanciare il "nuovo Twitter"