Blinken in Israele e Cisgiordania, 'stop alle violenze'

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà la prossima settimana in Israele, Cisgiordania ed Egitto, per sollecitare la fine delle violenze. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di stato Usa, Ned Price. Blinken incontrerà il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e il leader palestinese Abu Mazen e "sottolineerà l'urgente necessità che le parti prendano provvedimenti per ridurre le tensioni al fine di porre fine al ciclo di violenza che ha causato troppe vittime innocenti", si legge in una nota. (ANSA).