Tank Usa a Kiev devono essere costruiti, ci vorranno mesi

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - I 31 carri armati che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare all'Ucraina saranno prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems, l'azienda che produce i potentissimi tank. Lo hanno riferito alti funzionari Usa in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. Questo vuol dire che i carri armati per le forze di Kiev non saranno presi dalle scorte americane e "ci vorranno mesi" affinché arrivino a destinazione. (ANSA).