Russia esclusa dalla cerimonia per liberazione Auschwitz

(ANSA) - VARSAVIA, 25 GEN - I rappresentanti russi non sono stati invitati alle commemorazioni del 78esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, in seguito all'aggressione russa contro l'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il sito museale. "Data l'aggressione contro l'Ucraina libera e indipendente, i rappresentanti della Federazione Russa non sono stati invitati a partecipare alla commemorazione di quest'anno dell'anniversario della liberazione di Auschwitz" che avrà luogo questo venerdì, ha detto all'Afp Piotr Sawicki, portavoce del museo. (ANSA).