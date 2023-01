Giappone: 18 dispersi in ribaltamento nave cargo a Nagasaki

(ANSA) - TOKYO, 25 GEN - Si contano 18 dispersi dopo l'incidente che nella tarda notte di martedì ha coinvolto una nave cargo con 22 persone a bordo, capovoltasi a largo della prefettura di Nagasaki, a sud ovest del Giappone. Secondo l'aggiornamento della Guardia Costiera, 4 cittadini cinesi sono stati messi in salvo mentre vanno avanti le ricerche in mare per trovare il resto dell'equipaggio composto da 14 cittadini cinesi e 8 del Myanmar.

La nave, battente bandiera di Hong Kong, con una stazza di 6.550 tonnellate, aveva segnalato un'emergenza nella tarda serata di martedì, quando si trovava a 110 chilometri a ovest delle Isole Danjo, ed era stata avvistata da un'altra imbarcazione che aveva lanciato l'allarme. Secondo la guardia costiera sud coreana l'ultima comunicazione del capitano della nave risale alle 2:41 da un telefono satellitare, avvertendo che l'equipaggio avrebbe abbandonato la nave pochi minuti prima dell'affondamento.

Nelle ricerche sono impegnate anche le autorità navali della Corea del Sud in un tratto di mare dove sta imperversando il maltempo. (ANSA).