Francia: da domani fine dei disagi alla Gare de l'Est a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 25 GEN - In seguito "all'atto di sabotaggio" che ieri ha paralizzato il traffico ferroviario per 24 ore alla Gare de l'Est di Parigi, la compagnia ferroviaria francese Sncf ha confermato il totale ripristino dei collegamenti nella stazione parigina a partire da domani mattina. Secondo quanto si è appreso ieri, alcuni cavi danneggiati sono stati scoperti nel settore di Vaires, ad est di Parigi e ci sono "le prove di un'azione dolosa".

"Un atto di sabotaggio", come l'ha definito la stessa Sncf.

L'incendio dei cavi ha causato un guasto ad uno scambio e il conseguente blocco del traffico in arrivo e in partenza dalla stazione.

Ieri, la circolazione dei treni alla Gare de l'Est era stata totalmente interrotta mentre oggi è ripresa parzialmente, con solo un Tgv (treno ad alta velocità) su tre. La Gare de l'Est è tra gli snodi ferroviari più importanti di Francia, specializzata nei collegamenti con numerose destinazioni ad Est di Parigi, come Strasburgo, Lussemburgo o la Germania. (ANSA).